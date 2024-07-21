Проверку по сообщению о гибели мужчины при пожаре проводят в Великих Луках

18:00, 21 июля 2024, ПАИ

Проверку по сообщению о гибели мужчины при пожаре проводят следователи в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в Следственном управлении Следственного комитета по Псковской области.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







Сообщение об обнаружении на месте пожара на станции технического обслуживания автомобилей тела мужчины поступило в правоохранительные органы 21 июля.

По предварительным данным, из-за происшествия пострадали два человека. Один из них погиб. Он был автослесарем, который работал на этой станции. Второй пострадавший – руководитель предприятия. Сейчас он находится в больнице.