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Происшествия

Проверку по сообщению о гибели мужчины при пожаре проводят в Великих Луках

Проверку по сообщению о гибели мужчины при пожаре проводят следователи в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в Следственном управлении Следственного комитета по Псковской области.

  • Пожар произошёл в Великих Луках
    Фото: ПАИ
  • Пожар произошёл в Великих Луках
    Фото: ПАИ
  • Пожар произошёл в Великих Луках
    Фото: ПАИ
  • Пожар произошёл в Великих Луках
    Фото: ПАИ

Сообщение об обнаружении на месте пожара на станции технического обслуживания автомобилей тела мужчины поступило в правоохранительные органы 21 июля.

По предварительным данным, из-за происшествия пострадали два человека. Один из них погиб. Он был автослесарем, который работал на этой станции. Второй пострадавший – руководитель предприятия. Сейчас он находится в больнице.

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