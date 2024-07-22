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Общество

Парк реставрируют в «Петровском»

Парковую реставрацию в рамках общего перечня работ, запланированных к финансированию и проведению Министерством культуры РФ в 2023–2024 годах, к 225-летию Александра Пушкина, начали в мемориальной усадьбе Ганнибалов «Петровское» в составе Государственного Пушкинского заповедника. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Сейчас в усадьбе реставрируют парковые дорожки на главной липовой аллее – от дернового овала в центре парка до беседки-грота. Место работ огорожено сигнальной сеткой. Гостей музея просят с пониманием отнестись к временным неудобствам прогулки по парку.

Часть из запланированного здесь уже выполнена, отметили в Пушкинском заповеднике со ссылкой на главного хранителя музейных лесов и парков Галину Пиврик. «Удалена посадка смородины красной, заражённой стеклянницей; проведено омоложение рядовой посадки акации жёлтой на граничном валу со стороны озера Кучане», – отметила главный хранитель.

Напомним, что в рамках плана реставрационно-ремонтных работ в музеях-усадьбах Государственного Пушкинского заповедника осенью прошлого года в «Тригорском» провели реконструкцию парковой затеи «Солнечные часы», омолодили часть кустов лещины на граничном валу и шиповник вокруг «дуба уединенного». Помимо этого, в «Тригорском» и «Петровском» были отремонтированы парковые дорожки – вдоль «зелёной залы» в усадьбе Осиповых и Вульфов и вокруг пруда-рыбы в имении Ганнибалов. Ремонтные работы также шли в Льняном амбаре (выставочный зал в музее-усадьбе «Михайловское»), в доме Абрама Ганнибала и в беседке-гроте.

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