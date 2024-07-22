О правовой системе «Консультант» поговорят на «Серебряном дожде»

13:03, 22 июля 2024, ПАИ

Директор Центра правовой информации «Консультант» Александр Яудземис станет гостем программы «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 22 июля, в 14:00.

Александр Яудземис расскажет о преимуществах, широких возможностях и новых технологиях правовой системы «Консультант» для работы бизнеса и органов власти.

Он также ответит на вопросы о том, как «Консультант» помогает быстро сориентироваться в большом массиве правовой информации, почему система «Консультант» – необходимый инструмент для ведения бизнеса, как поднять корпоративный дух сотрудников, что главное в шкале ценностей молодых специалистов и студентов, в каких случаях на работе необходим запас тушёнки, подушка и матрас.

Об этом и не только – в программе «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы можно будет посмотреть на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».