О правовой системе «Консультант» поговорят на «Серебряном дожде»
Директор Центра правовой информации «Консультант» Александр Яудземис станет гостем программы «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 22 июля, в 14:00.
Александр Яудземис расскажет о преимуществах, широких возможностях и новых технологиях правовой системы «Консультант» для работы бизнеса и органов власти.
Он также ответит на вопросы о том, как «Консультант» помогает быстро сориентироваться в большом массиве правовой информации, почему система «Консультант» – необходимый инструмент для ведения бизнеса, как поднять корпоративный дух сотрудников, что главное в шкале ценностей молодых специалистов и студентов, в каких случаях на работе необходим запас тушёнки, подушка и матрас.
Об этом и не только – в программе «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы можно будет посмотреть на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».
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