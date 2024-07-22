Нетрезвый водитель пострадал в ДТП в Палкинском районе
Водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием. ДТП произошло в Палкинском районе, за деревней Симоняты сегодня, 22 июля. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
В результате ДТП пострадал водитель 1960 года рождения. Помощь оказана на месте. От госпитализации отказался.
По предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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