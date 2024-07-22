Псковичей приглашают на экскурсию «Место Овсища в событиях военной истории»

21:00, 22 июля 2024, ПАИ

Псковичей приглашают на экскурсию «Место Овсища в событиях военной истории», приуроченную к 80-й годовщине освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Централизованной библиотечной системы города Пскова.

Прогулку проведёт для всех желающих псковский краевед Олег Ивченко 23 июля.

Экскурсия начнётся в 17:00 от библиотеки микрорайона Овсище на улице Алёхина, 20 и будет продолжаться два часа. Участие бесплатное.