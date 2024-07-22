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Общество

Дорожники приступили к укладке верхнего слоя асфальта на Крестовском шоссе в Пскове

Дорожники приступили к укладке верхнего слоя асфальта на Крестовском шоссе в Пскове, сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.

Дорожники приступили к укладке верхнего слоя асфальта на Крестовском шоссе в Пскове. Фото здесь и далее: телеграм-канал Бориса Елкина

«Дорожники работают захватками, чтобы не парализовать движение транспорта. Параллельно будут закрывать финишным слоем и дублёры. На весь участок от Крестовского путепровода до Морозовской ветки потребуется около пяти дней», – подчеркнул Борис Елкин.

После завершения вышеперечисленных работ останется доделать обочины и выполнить размету, отметил глава Пскова. После этого объект будет готов к приёмке.

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