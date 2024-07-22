Дорожники приступили к укладке верхнего слоя асфальта на Крестовском шоссе в Пскове

22:00, 22 июля 2024, ПАИ

Дорожники приступили к укладке верхнего слоя асфальта на Крестовском шоссе в Пскове, сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.

«Дорожники работают захватками, чтобы не парализовать движение транспорта. Параллельно будут закрывать финишным слоем и дублёры. На весь участок от Крестовского путепровода до Морозовской ветки потребуется около пяти дней», – подчеркнул Борис Елкин.

После завершения вышеперечисленных работ останется доделать обочины и выполнить размету, отметил глава Пскова. После этого объект будет готов к приёмке.