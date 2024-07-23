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Общество

«За час убила около 30 штук»: полчища тараканов атакуют жителей одной из улиц Пскова

Полчища тараканов атакуют дом на улице Печорской, 1б в Пскове, сообщила ПАИ читательница.

«У меня в квартире появились полчища тараканов, живу на первом этаже, появились сначала в комнате, потом начали расползаться по квартире. Их очень много, пообщалась с соседями, у них то же самое. Причём у всех они появились одновременно», – рассказала она и добавила, что за час удалось убить около 30 насекомых.

«Боюсь представить, что будет, когда они начнут размножаться. Тараканы разные: чёрные, рыжие и разной формы», – отметила жительница дома на улице Печорской.

При этом жители улицы Печорской, 1а и 5а сообщают, что страдают от такой же проблемы: «Чем только уже не травим. Мне кажется, их даже меньше не становится».

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«За час убила около 30 штук»: полчища тараканов атакуют жителей одной из улиц Пскова

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