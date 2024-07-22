Арочный кованый дверной блок установлен в колокольне Троицкого собора в Пскове

23:19, 22 июля 2024, ПАИ

Специалисты установили арочный кованый дверной блок в колокольне Троицкого собора Пскова. Об этом ПАИ сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Дверной блок выполнен по историческим аналогам. Дверь собрана из кованых фигурно вырезанных листов, соединённых между собой крупными заклёпками.

«Она оснащена различными элементами, в частности жиковинами: это фигурные дверные петли, вытянутые поперёк дверного полотнища. В древности жиковины часто бывали причудливо украшены, поскольку располагались на дверях или воротах и должны были свидетельствовать о статусе здания. Ручки дверного блока выполнены в виде колец с накладкой. Створки дверей запираются на засов», – отметили специалисты.

При сборке двери использованы кованные болты, гайки и гвозди, металлические накладки. В настоящий момент дверь укрыта от повреждений до момента окончания монтажа дверного блока и наличников дверной арки.