Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Арочный кованый дверной блок установлен в колокольне Троицкого собора в Пскове

Специалисты установили арочный кованый дверной блок в колокольне Троицкого собора Пскова. Об этом ПАИ сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Арочный кованый дверной блок установлен в колокольне Троицкого собора в Пскове. Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Дверной блок выполнен по историческим аналогам. Дверь собрана из кованых фигурно вырезанных листов, соединённых между собой крупными заклёпками.

«Она оснащена различными элементами, в частности жиковинами: это фигурные дверные петли, вытянутые поперёк дверного полотнища. В древности жиковины часто бывали причудливо украшены, поскольку располагались на дверях или воротах и должны были свидетельствовать о статусе здания. Ручки дверного блока выполнены в виде колец с накладкой. Створки дверей запираются на засов», – отметили специалисты.

При сборке двери использованы кованные болты, гайки и гвозди, металлические накладки. В настоящий момент дверь укрыта от повреждений до момента окончания монтажа дверного блока и наличников дверной арки.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












22 июля 2024

Палаточный лагерь организуют для гостей фестиваля «Наше море» в Гдовском районе
22 июля 2024

Очередное рабочее совещание по вопросам обращения с ТКО прошло в правительстве Псковской области
22 июля 2024

Арочный кованый дверной блок установлен в колокольне Троицкого собора в Пскове
22 июля 2024

Мотоколонна «Ночных волков» Кузбасса прибыла из Кемерова в Изборск
22 июля 2024

В Псковской области совершенствуют систему управления межрайонными больницами
22 июля 2024

Псковичей приглашают на экскурсию «Место Овсища в событиях военной истории»
22 июля 2024

Псков преображается
22 июля 2024

​Стала известна программа официального открытия нового мультимедийного фонтана в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...