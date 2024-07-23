Житель Палкинского района избил приятеля поленом по голове во время пьяной ссоры

11:54, 23 июля 2024, ПАИ

Житель Палкинского района обвиняется в избиении приятеля поленом по голове во время пьяной ссоры, сообщили ПАИ в районной прокуратуре.

Установлено, что в июне текущего года вечером во время употребления спиртных напитков между двумя приятелями произошла ссора. После взаимных оскорблений 40-летний житель Палкинского района взял полено и несколько раз ударил им по голове своего друга.

В отношении мужчины возбудили уголовного дело по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия). Санкция статьи предусматривает альтернативные наказания, максимальное из которых – лишение свободы на срок до двух лет.

На данный момент дознаватель проводит следственные и процессуальные действия, направленные на установление истины по уголовному делу. Ход расследования находится на контроле прокурора района.