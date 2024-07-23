Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Житель Палкинского района избил приятеля поленом по голове во время пьяной ссоры

Житель Палкинского района обвиняется в избиении приятеля поленом по голове во время пьяной ссоры, сообщили ПАИ в районной прокуратуре.

Фото: ПАИ

Установлено, что в июне текущего года вечером во время употребления спиртных напитков между двумя приятелями произошла ссора. После взаимных оскорблений 40-летний житель Палкинского района взял полено и несколько раз ударил им по голове своего друга.

В отношении мужчины возбудили уголовного дело по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия). Санкция статьи предусматривает альтернативные наказания, максимальное из которых – лишение свободы на срок до двух лет.

На данный момент дознаватель проводит следственные и процессуальные действия, направленные на установление истины по уголовному делу. Ход расследования находится на контроле прокурора района.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












23 июля 2024

«За час убила около 30 штук»: полчища тараканов атакуют жителей одной из улиц Пскова
23 июля 2024

40-летнюю псковичку задержали за кражу продуктов из магазина
23 июля 2024

Житель Палкинского района избил приятеля поленом по голове во время пьяной ссоры
23 июля 2024

В Островском районе проводят проверку по факту гибели рыбака в реке Великой
23 июля 2024

Мужчина утонул в реке Великой в Островском районе
22 июля 2024

Нетрезвый водитель пострадал в ДТП в Палкинском районе
22 июля 2024

Более девяти миллионов рублей лишились псковичи после общения с мошенниками
22 июля 2024

Пешехода сбили у ЦУМа в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...