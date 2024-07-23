Соревнования по гребле на байдарках и каноэ «Псковская ладья» пройдут 27 июля

15:38, 23 июля 2024, ПАИ

Первенство Пскова и муниципальные юношеские соревнования по гребле на байдарках и каноэ «Псковская ладья» пройдут на гребной базе «Ника» 27 июля, сообщили ПАИ в спортшколе «Ника».

Старты приурочены к 80-летию со дня освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков. Награды состязаний разыграют в одиночках, двойках и четвёрках на дистанциях 100 и 200 метров. Кроме того, на Великой состоятся заезды ветеранов в одиночках на байдарках на дистанциях 100 и 200 метров.

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