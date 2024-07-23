В муниципалитетах Псковской области собирают материалы для книги об участниках боевых действий в Афганистане

18:31, 23 июля 2024, ПАИ

Работа по сбору материалов для выпуска отдельной книги об участниках боевых действий в Афганистане ведётся в муниципалитетах Псковской области. Предварительные результаты этой деятельности обсудили на очередном заседании редколлегии при правительстве региона по подготовке и изданию многотомной историко-документальной книги «Солдаты Победы». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Подготовка издания – серьёзная задача, призванная увековечить память героев вооружённого конфликта конца ХХ века, отметила первый замгубернатора Псковской области Вера Емельянова.

В регионе установлено порядка 2,7 тысячи имён участников конфликта в Афганистане, которым запланировано посвятить отдельные статьи в сборнике. Большинство из них – более 1,4 тысячи человек – из Пскова, 285 – из Великих Лук. Кроме того, часть афганцев – из Псковского района (около 130 человек) и Островского района (около 80 человек), а также из Невельского муниципального округа (около 90 человек).

По словам главного редактора многотомного издания «Солдаты Победы» Николая Никитенко, в работе по заполнению анкет, подготовке статей и выявлению фотографий лидируют Бежаницкий, Стругокрасненский и Дновский муниципальные округа.

Участники редколлегии обсудили трудности, с которыми сталкиваются в районах при подготовке материалов для «афганского» тома.