Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В муниципалитетах Псковской области собирают материалы для книги об участниках боевых действий в Афганистане

Работа по сбору материалов для выпуска отдельной книги об участниках боевых действий в Афганистане ведётся в муниципалитетах Псковской области. Предварительные результаты этой деятельности обсудили на очередном заседании редколлегии при правительстве региона по подготовке и изданию многотомной историко-документальной книги «Солдаты Победы». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Подготовку издания об участниках боевых действий в Афганистане обсудили в областной редколлегии. Фото здесь и далее: правительство Псковской области

Подготовка издания – серьёзная задача, призванная увековечить память героев вооружённого конфликта конца ХХ века, отметила первый замгубернатора Псковской области Вера Емельянова.

В регионе установлено порядка 2,7 тысячи имён участников конфликта в Афганистане, которым запланировано посвятить отдельные статьи в сборнике. Большинство из них – более 1,4 тысячи человек – из Пскова, 285 – из Великих Лук. Кроме того, часть афганцев – из Псковского района (около 130 человек) и Островского района (около 80 человек), а также из Невельского муниципального округа (около 90 человек).

По словам главного редактора многотомного издания «Солдаты Победы» Николая Никитенко, в работе по заполнению анкет, подготовке статей и выявлению фотографий лидируют Бежаницкий, Стругокрасненский и Дновский муниципальные округа.

Участники редколлегии обсудили трудности, с которыми сталкиваются в районах при подготовке материалов для «афганского» тома.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












23 июля 2024

Представители регионального СУ СК приняли участие в памятных мероприятиях, ​посвященных 80-летию освобождения Пскова
23 июля 2024

Акция «Автопоезд памяти» прошла в Пскове
23 июля 2024

В муниципалитетах Псковской области собирают материалы для книги об участниках боевых действий в Афганистане
23 июля 2024

Глава Порховского района Юрий Семёнов стал гостем «Серебряного дождя». Главное
23 июля 2024

Водосвятный молебен княгине Ольге совершили в Выбутах
23 июля 2024

Заключительный день 10-й поисковой экспедиции «Укрепрайон» проходит в Себежском районе
23 июля 2024

Возложение цветов к Вечному огню в День города Пскова
23 июля 2024

Церемония возложения цветов к Вечному огню прошла в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...