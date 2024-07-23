Акция «Автопоезд памяти» прошла в Пскове

18:33, 23 июля 2024, ПАИ

Депутаты Псковской городской Думы приняли участие в традиционной акции «Автопоезд памяти по воинским захоронениям и памятным знакам», посвящённой 80-й годовщине освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе гордумы.



Фото: пресс-служба Псковской городской Думы



Фото: пресс-служба Псковской городской Думы



Фото: пресс-служба Псковской городской Думы



Фото: пресс-служба Псковской городской Думы



Фото: пресс-служба Псковской городской Думы



Фото: пресс-служба Псковской городской Думы











Первой остановкой автопоезда стал памятный знак первым жертвам фашистской оккупации, установленный на площади Ленина. После этого участники акции посетили мемориальное кладбище воинов Советской армии, павших в боях в дни освобождения Пскова, расположенное на улице Юбилейной, и сквер Павших борцов, находящийся у крепостной стены Окольного города.

На территории бывшей машинно-тракторной мастерской в Крестах гитлеровцами был создан концлагерь для советских военнопленных. Здесь похоронены останки 65 тысяч советских солдат и офицеров. Участники акции также почтили их память.

Кроме того, возложили гирлянду к стеле в честь освобождения Пскова, расположенной на пересечении улиц Вокзальной и 23 Июля. Памятное мероприятие завершилось у Могилы Неизвестного Солдата и стелы «Псков – город воинской славы».

Отметим, что этот проект был впервые реализован в Пскове в 2013 году. Участники акции проводят торжественные митинги, возлагают цветы и гирлянды воинской славы к братским могилам освободителей Пскова, чтят их память минутой молчания.