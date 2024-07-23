В канун дня памяти святой Ольги митрополит Арсений возглавил всенощное бдение в Троицком соборе Пскова

23:06, 23 июля 2024, ПАИ

Митрополит Псковский и Порховский Арсений возглавил всенощное бдение в Свято-Троицком кафедральном соборе накануне дня памяти святой равноапостольной великой княгини Ольги сегодня, 23 июля. Об этом ПАИ сообщили в Псковской епархии.

Песнопения всенощного бдения исполнил архиерейский хор Псково-Печерского монастыря под управлением Марии Быковой. Мероприятие посетили прихожане кафедрального собора, паломники и абитуриенты Псково-Печерской духовной семинарии.

Напомним, основательница и покровительница Пскова родилась на Псковщине, в деревне Выбуты. Княгиня правила Киевской Русью с 945 по 962 год в качестве регента при малолетнем сыне Святославе. Приняла крещение в Константинополе осенью 957 года, получив имя Елена.

Уже в 970-х годах княгиню Ольгу христиане стали почитать как святую. Спустя 20 лет после её кончины князь Владимир принял крещение и крестил Русь. В 1547 году Ольга была причислена к лику равноапостольных святых, став одной из пяти женщин, которые удостоились подобной чести в христианской истории.