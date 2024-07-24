Должность сервисного уполномоченного учреждена в Псковской области

10:03, 24 июля 2024, ПАИ

Должность регионального сервисного уполномоченного учреждена в Псковской области для работы над областным социальным стандартом, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«Это концепция агентства стратегических инициатив, которая представляет собой комплекс управленческих практик для повышения доступности соцуслуг для жителей региона», – отметил глава региона.

Михаил Ведерников предложил занять должность советнику губернатора по вопросам качества жизни населения Сергею Зуеву.

«Хочу вас поблагодарить за такое высокое доверие. Для меня честь вместе с вами работать в интересах жителей Псковской области. Хотел бы отметить, что та работа, которую мы уже начали проводить, важна и для жителей, и для правительства Псковской области. Приложу максимальные усилия, чтобы оправдать доверие», – подчеркнул Сергей Зуев.

Кроме того, он доложил губернатору о текущей обстановке по данному направлению работы. На данный момент процесс складывается планово, подчеркнул Сергей Зуев. «У нас уже есть первые документы, подготовленные по направлениям здравоохранения, – это больше касается процедуры рождения детей, протоколов их обследования. Также у нас есть уже результаты в сферах трудоустройства, социальной политики. Кроме того, мы готовимся к обучению управленческой команды в рамках федеральной программы в агентстве стратегических инициатив по всем направлениям», – обратил внимание он.

Глава региона, в свою очередь, пожелал ему успехов в работе. «Хочу обратить внимание на то, что это направление – одно из тех, где у Псковской области достаточно хорошие перспективы. В этой части у нас нет ограничений, связанных с бюджетом, историческими или территориальными особенностями. При активной и правильно построенной работе можно входить в десятку регионов с лучшими практиками. Надеюсь, что так и будет», – резюмировал Михаил Ведерников.