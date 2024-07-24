Фальшивые рубли обнаружили в Пскове
Две фальшивые тысячерублёвые банкноты и поддельная купюра достоинством 200 рублей обнаружены в финансовых учреждениях Пскова 23 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.
Отметим, что правоохранители рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим приём наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.
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