Каждая 20-я проба молочной продукции в Псковской области содержит признаки подделки

11:12, 25 июля 2024, ПАИ

Каждая 20-я проба молочной продукции в Псковской области содержит признаки подделки, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

За первую половину этого года специалисты ведомства отобрали в Псковской области 150 проб молочной продукции для контроля за качеством и безопасностью продуктов, которые потребляют жители региона.

Материал исследовали на соответствие техническим регламентам Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» и «О безопасности пищевой продукции». 1,6% проб оказались неудовлетворительными по микробиологическим показателям, 5% проб – неудовлетворительными по показателям идентификации, то есть каждая двадцатая проба содержала признаки подделки.

Недостатков по физико-химическим и санитарно-гигиеническим нормативам выявлено не было. Всего специалисты Роспотребнадзора сняли с реализации шесть партий молочной продукции общим весом 27 килограммов.