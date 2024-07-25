Любителя виски и шоколада задержали росгвардейцы в Пскове

12:46, 25 июля 2024, ПАИ

24-летний пскович подозревается в краже двух бутылок виски и шоколада в одном из магазинов в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

22 июля из гипермаркета на улице Труда украли товары. Ущерб составил три тысячи рублей. Прибывшие сотрудники Росгвардии задержали мужчину.

Росгвардейцы доставили подозреваемого в территориальный отдел полиции. Похищенное изъяли.