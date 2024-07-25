Дмитрий Аленичев назвал лучшего футболиста в XXI веке и главного претендента на «Золотой мяч»

13:23, 25 июля 2024, ПАИ

Лучшего футболиста мира в XXI веке и главного претендента на «Золотой мяч» в этом году назвал известный российский футболист и тренер Дмитрий Аленичев в рамках программы ПАИ «На спорте».

По мнению Дмитрия Аленичева, лучшим игроком в XXI веке является бразилец Роналдо. «На втором месте Месси, Зидан третий. Для меня Зидан – фантастика», – отметил спикер.

Также прославленный футболист объяснил, почему в подборки лучших игроков редко попадают защитники и вратари. «Народ на кого ходит? На голы. Кто забивает голы в основном? Конечно, нападающие и атакующие полузащитники. Выбор объективен. Много дискутируют на эту тему, потому что есть защитники, которые прекрасно проводят сезон, выигрывают, а «Золотой мяч» не получают. Вновь и вновь получают нападающие», – подчеркнул бывший главный тренер московского «Спартака».

Главным претендентом на награду лучшему игроку сезона в нынешнем году Дмитрий Аленичев считает нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора.

Дмитрий Аленичев – первый российский футболист, которому удалось завоевать два главных европейских титула – Кубок УЕФА и Лигу чемпионов.

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