Пожарные ликвидировали возгорание автомобиля в Пскове

10:14, 26 июля 2024, ПАИ

Пожарные ликвидировали возгорание автомобиля на Рижском проспекте в Пскове, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

В автомобиле Nissan Terrano 1993 года выпуска огонь повредил моторный отсек. Предварительная причина возгорания – аварийный пожароопасный режим работы электрооборудования в моторном отсеке.