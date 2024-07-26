Пожарные ликвидировали возгорание автомобиля в Пскове
Пожарные ликвидировали возгорание автомобиля на Рижском проспекте в Пскове, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
В автомобиле Nissan Terrano 1993 года выпуска огонь повредил моторный отсек. Предварительная причина возгорания – аварийный пожароопасный режим работы электрооборудования в моторном отсеке.
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