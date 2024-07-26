Пскович пытался украсть продукты из магазина

14:56, 26 июля 2024, ПАИ

Росгвардейцы задержали мужчину, подозреваемого в краже из магазина в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

25 июля около 19:00 из магазина на улице Советской поступил сигнал тревоги. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии задержали псковича, который похитил из торгового зала продукты.

По факту кражи проводится проверка.