Пскович пытался украсть продукты из магазина
Росгвардейцы задержали мужчину, подозреваемого в краже из магазина в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.
25 июля около 19:00 из магазина на улице Советской поступил сигнал тревоги. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии задержали псковича, который похитил из торгового зала продукты.
По факту кражи проводится проверка.
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25 июля 2024
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