Память детей – жертв войны в Донбассе почтили в Пскове

16:58, 26 июля 2024, ПАИ

Мастер-класс по изготовлению бумажных и тканевых ангелов в память о детях – жертвах войны в Донбассе прошёл в Региональном ресурсном центре поддержки добровольчества в Пскове сегодня, 26 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ































































В акции участвовали семьи бойцов СВО. Руководитель регионального штаба Комитета семей воинов Отечества Псковской области Мария Филонова подчеркнула, что чужих детей не бывает и необходимо помнить погибших в тех страшных событиях детей.

В День памяти детей – жертв войны в Донбассе псковских ангелочков передадут уполномоченной по правам ребёнка ДНР Элеоноре Федоренко. Она прибыла в регион с рабочим визитом. А сделанных ангелов возложат на Аллею Ангелов в Донецке.

Делегация представительства правительства Псковской области в Москве также приняла участие в траурных мероприятиях. Одно из них прошло на площади ДНР. От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова к собравшимся обратился его первый заместитель Денис Салий. Он отметил, что с 2014 года в результате военной агрессии украинских неонацистов погибли более 300 детей. В память о них была объявлена минута молчания, после которой участники акции возложили к плитам с именами погибших цветы.