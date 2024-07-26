В ряде муниципальных образований Псковской области проводится срочный ремонт дорог

18:17, 26 июля 2024, ПАИ

В Псковской области продолжаются работы на небольших участках дорог, требующих срочного ремонта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Дорожники приводят к нормативу участок автомобильной дороги Успенское – Горки в Великолукском районе, протяженностью 1,3 километра. На объекте параллельно ведутся работы по фрезерованию изношенного дорожного полотна и устройство асфальтобетонного покрытия.

Кроме того, в Дновском муниципальном округе закончено устройство верхнего слоя асфальта на участке автодороги Дно – Белошкино – Выскодь (км 0+895 — км 6+450), ведется укрепление обочин.

Ремонт ведётся на участке автодороги Красногородск – Залужье (км 0+000- км 1+350) в Красногородском муниципальном округе. Подготовительные работы выполнены, проводится устройство выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия.

Кроме того, подрядчик приступил к ремонту участка автомобильной дороги Туготино – Хилово (км 0+000 – км 2+467) в Порховском муниципальном округе. Отфрезеровано изношенное дорожное покрытие, дорожники приступили к устройству выравнивающего слоя асфальта.