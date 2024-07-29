Семь тысяч человек посетили байк-шоу «Восхождение к Победе» на Священном холме

11:09, 29 июля 2024, ПАИ

Семь тысяч человек посетили байк-шоу «Восхождение к Победе» на Священном холме под Изборском в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

Организаторы подготовили для гостей выступления артистов, эксклюзивные автомобили, трюковую и театрально-музыкальную программу. Со сцены также прозвучали песни в исполнении певицы Юлии Чичериной.

Отсюда же стартовал веломотопробег, который начал трёхкратный чемпион мира по паравелоспорту Алексей Обыденнов. Также к холму возложили землю из регионов России, в том числе и с территории Донбасса.

Как проходило мероприятие, смотрите в нашем фоторепортаже. Со всеми новостями, посвящёнными «Восхождению к Победе», можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.