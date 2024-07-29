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Общество

Семь тысяч человек посетили байк-шоу «Восхождение к Победе» на Священном холме

Семь тысяч человек посетили байк-шоу «Восхождение к Победе» на Священном холме под Изборском в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

Фото: ПАИ

Организаторы подготовили для гостей выступления артистов, эксклюзивные автомобили, трюковую и театрально-музыкальную программу. Со сцены также прозвучали песни в исполнении певицы Юлии Чичериной.

Отсюда же стартовал веломотопробег, который начал трёхкратный чемпион мира по паравелоспорту Алексей Обыденнов. Также к холму возложили землю из регионов России, в том числе и с территории Донбасса.

Как проходило мероприятие, смотрите в нашем фоторепортаже. Со всеми новостями, посвящёнными «Восхождению к Победе», можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.

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