14-летний подросток пропал в Великих Луках

12:35, 29 июля 2024, ПАИ

14-летний Дмитрий Иванов пропал в Великих Луках, сообщает поисковый отряд «След».

28 июля в 17:05 подросток ушёл из дома на улице Энгельса в Великих Луках после ссоры с братьями. Он до сих пор не вернулся домой.

Мальчик был одет в шорты с красными вставками по бокам и белой надписью «Спортс», футболку, на ногах у него были тёмно-синие кроссовки с белой подошвой.

Любую информацию о пропавшем подростке следует сообщить по телефону великолукского поискового отряда «След» 8-911-376-76-76, а также в полицию по телефону 112.