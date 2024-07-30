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Происшествия

Бывшую помощницу себежского прокурора осудили за махинации с использованием интимной информации о коллеге

Бывшую помощницу себежского прокурора осудили за мошенничество, сообщили ПАИ в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

В результате реализации комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники ведомства пресекли незаконную деятельность бывшего помощника прокурора Себежского района Псковской области, которая признана виновной в совершении преступления по части 3 статьи 30, части 3 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере).

Доказано, что в декабре 2023 года госслужащая, действуя из корыстных побуждений, потребовала от коллеги 700 тысяч рублей якобы для передачи неустановленным сотрудникам ФСБ за нераспространение личной переписки и фото- и видеоматериалов интимного характера. Огласка данной информации, по словам осужденной, могла нанести ей и собеседнику репутационный ущерб и вызвать общественный резонанс.

Преступные действия злоумышленницы были пресечены сотрудниками УФСБ России по Псковской области в момент подконтрольной органам безопасности передачи ей части денежных средств.

Приговором Псковского городского суда Псковской области гражданка привлечена к уголовной ответственности. Ей назначен штраф в размере 50 тысяч рублей. Кроме того, она уволена из органов прокуратуры.

Приговор вступил в законную силу.

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