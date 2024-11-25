Lada Granta опрокинулась на крышу в Опочецком округе

11:00, 25 ноября 2024, ПАИ

Lada Granta опрокинулась на крышу на 16-м километре автодороги Опочка – Дубровка в Опочецком муниципальном округе. Как сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ», за рулём автомобиля находился 39-летний мужчина.

Сообщается, что водитель не справился с управлением, автомобиль съехал с дороги и опрокинулся. Водитель получил травмы, его доставили в больницу.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.