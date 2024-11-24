Псковичи и петербуржцы спасли рыболова на Чёрном озере

20:15, 24 ноября 2024, ПАИ

Псковские рыболовы на Чёрном озере в Палкинском районе спасли своего собрата из деревни Березино сегодня, 24 ноября, около 13:00, передаёт корреспондент ПАИ.

66-летний мужчина при неудачной попытке завести заглохший посреди озера лодочный мотор вывалился из пластиковой лодки за борт. Самостоятельно забраться обратно он не смог и не менее 15 минут провёл в студёной воде, прежде чем его заметили рыбачившие на этом же озере рыболовы из Пскова.

С большим трудом псковичи затащили в свою лодку почти выбившегося из сил рыбака и доставили его на берег. Огромную помощь оказали Евгений и Марина – молодая чета петербуржцев, ныне проживающая в деревне Наумки. Они с готовностью предоставили свой тёплый дом, горячую ванну, сухую одежду, горячий чай и вызвали скорую помощь.

В свою очередь сотрудники Палкинского поста скорой помощи прибыли быстро и оказали своевременную и квалифицированную помощь (уколы, капельница, кардиограмма).

Отогревшись и получив необходимую помощь, мужчина от госпитализации отказался и через пару часов самостоятельно вернулся домой.

Благодаря быстрым и слаженным действиям псковских рыболовов, молодой четы петербуржцев и палкинских медиков жизнь рыболова была спасена.

Призываем псковичей и гостей региона быть острожными на воде.