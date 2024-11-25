Великолучанин отправится на скамью подсудимых за неоднократную пьяную езду

08:41, 25 ноября 2024, ПАИ

Великолучанина осудят за неоднократную пьяную езду, сообщили ПАИ в прокуратуре города.

Установлено, что в ноябре 2022 года Невельский районный суд признал великолучанина виновным в совершении преступления по статье 264.1 УК РФ. Ему было назначено наказание в виде лишения свободы на три года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года шесть месяцев. Однако 17 сентября 2024 года мужчина снова управлял автомашиной ВАЗ-21100. На улице Некрасова в Великих Луках его остановили сотрудники ДПС ОВ ГИБДД.

Прокуратура города изучила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 264.1 УК РФ, вынесенное органом дознания по преступлению.

Решение об отказе в возбуждении уголовного дела отменено, материал направлен для возбуждения уголовного дела.