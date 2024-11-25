Самолёт компании DHL упал на жилой дом в Вильнюсе

08:20, 25 ноября 2024, ПАИ

В Вильнюсе грузовой самолет упал на двухэтажный жилой дом в районе Лиепкальнис и загорелся. Сообщается, что самолет принадлежал компании DHL. Сообщение о взрыве и пожаре было получено в 5:31 утра. На борту находились четверо: два пилота и два работника.

Двух человек спасателям удалось достать из самолёта, один из них скончался по дороге в больницу. О людях, которые находились в доме, пока ничего не известно.

На месте работают специальные службы, пожар тушат сразу семь расчётов. Работа аэропорта не нарушена.