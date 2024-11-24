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Происшествия

Пскович случайно убил свою сожительницу за слишком громкое пение ночью

Житель Пскова убил свою сожительницу, которая слишком громко пела ночью, сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Пскович случайно убил свою сожительницу за слишком громкое пение ночью. Фото: ПАИ

Установлено, что житель Пскова поссорился со своей сожительницей. Девушка нарушала тишину и покой в ночное время и очень громко пела. Пытаясь пресечь её поведение, мужчина ударил её ногой в спину. Девушка упала, ударилась головой о батарею и получила закрытую черепно-мозговую травму, от которой и скончалась на месте преступления.

Пскович обвиняется в совершении преступления по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет, либо ограничения свободы на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на тот же срок.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

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