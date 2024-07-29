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Культура

Псковичи могут подать заявку на участие в проекте «Дизайн-марафон»

На платформе «Россия – страна возможностей» стартовала регистрация на проект «Дизайн-марафон». Проект разделен на два трека. Принять участие в нём могут и жители Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Стать участником онлайн-курса может стать любой житель области от 16 лет. А на профконкурс могут податься молодые люди от 18 лет, которые имеют опыт в сфере дизайна по направлениям. Подать заявку можно на сайте проекта на платформе «Россия – страна возможностей».

«Дизайн-марафон» включает просветительский и профессиональный треки. А профконкурс поделен на три блока: интервью, стиль и графика. Те, кто войдёт в число финалистов, смогут получить доступ к курсу «Прокреатив» от мастерской управления «Сенеж».

Проект «Дизайн-марафон» продлится с конца июля по ноябрь. А в конце участников ожидает очный трехдневный финал конкурса для профессионалов в рамках форума «Дизайн для государства».

Добавим, что проект реализуют в рамках программы «Социальные лифты для каждого» президентского национального проекта «Образование».

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