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Происшествия

Два человека пострадали в ДТП в Псковском районе

Столкновение «Газели» и автомобиля Mitsubishi произошло на повороте на деревню Паклино Псковского района. После столкновения Mitsubishi опрокинулся, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

  • ДТП в Псковском районе
    Фото: ПАИ
  • ДТП в Псковском районе
    Фото: ПАИ
  • ДТП в Псковском районе
    Фото: ПАИ
  • ДТП в Псковском районе
    Фото: ПАИ

В результате ДТП пострадали два человека. Помощь им оказывается на месте. Решается вопрос о госпитализации.

На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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