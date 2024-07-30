Два человека пострадали в ДТП в Псковском районе

13:18, 30 июля 2024, ПАИ

Столкновение «Газели» и автомобиля Mitsubishi произошло на повороте на деревню Паклино Псковского района. После столкновения Mitsubishi опрокинулся, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







В результате ДТП пострадали два человека. Помощь им оказывается на месте. Решается вопрос о госпитализации.

На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.