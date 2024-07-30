Два человека пострадали в ДТП в Псковском районе
Столкновение «Газели» и автомобиля Mitsubishi произошло на повороте на деревню Паклино Псковского района. После столкновения Mitsubishi опрокинулся, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
В результате ДТП пострадали два человека. Помощь им оказывается на месте. Решается вопрос о госпитализации.
На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
30 июля 2024
Бывшую помощницу себежского прокурора осудили за махинации с использованием интимной информации о коллеге