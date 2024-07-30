Жительница Порховского района по ошибке избила прохожую

14:02, 30 июля 2024, ПАИ

Жительница Порховского района избила прохожую, перепутав её с другим человеком, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

В июле этого года женщина стирала на берегу реки ковры. Она увидела проходившую мимо местную жительницу, на которую из-за оскорблений жаловался её внук. Подойдя к ней, женщина начала высказывать претензии по поводу внука, на что та повысила голос, а потом закричала. Не сдержавшись, женщина ударила её по лопатке металлическим предметом, нанеся ей ссадины. Позднее выяснилось, что женщина перепутала потерпевшую с другим человеком.

Суд признал женщину виновной в совершении административного правонарушения по статье 6.1.1. КоАП РФ и назначил ей штраф в размере пяти тысяч рублей.