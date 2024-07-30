Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Картина из фондов Псковского музея отправилась в Русский музей

Работа Петра Оссовского «Набат» (2001 год) отправилась в корпус Бенуа Русского музея для участия в выставке «Весть». Эта выставка рассказывает о проблемах передачи и получения информации, о её достоверности или обманчивости, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Авторов интересует не столько технологическая сторона коммуникационных процессов, сколько гуманистическая – человеческая. В качестве сквозного мотива выступает весть – послание – месседж.

«Выставка предлагает зрителю одновременно с компьютером включить воображение и почувствовать заклинательную силу слова «весть». Ощутить, что в мониторе, кроме современной технологической начинки, есть нечто иное, «спрятанное» – благая Архангельская весть, факел, набат, корабельные сигнальные флажки, ручной набор петровских «Ведомостей», бегущая новостная строка. Так и «Набат» Петра Оссовского часть осмысления современного коммуникационного поля», – рассказали в пресс-службе.

Выставка будет работать с 2 августа.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












30 июля 2024

Более полумиллиона дел по истории Псковской области за последние 80 лет хранится в госархиве региона
30 июля 2024

Картина из фондов Псковского музея отправилась в Русский музей
30 июля 2024

Группа Bee Celtic выступит на фестивале «Железный град» в Изборске
30 июля 2024

Для въездных ворот Изборской башни Псково-Печерского монастыря кузнецы воссоздали жаковины
30 июля 2024

Показ мультфильмов с тифлокомментариями для детей проходит в Пскове
29 июля 2024

Лидер группы «Запрещённые барабанщики» пригласил псковичей на фестиваль «Наше море»
29 июля 2024

О самых значимых планах на август рассказали в «Михайловском»
29 июля 2024

Виртуальный концертный зал появился в Опочке

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...