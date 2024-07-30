Картина из фондов Псковского музея отправилась в Русский музей

14:48, 30 июля 2024, ПАИ

Работа Петра Оссовского «Набат» (2001 год) отправилась в корпус Бенуа Русского музея для участия в выставке «Весть». Эта выставка рассказывает о проблемах передачи и получения информации, о её достоверности или обманчивости, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Авторов интересует не столько технологическая сторона коммуникационных процессов, сколько гуманистическая – человеческая. В качестве сквозного мотива выступает весть – послание – месседж.

«Выставка предлагает зрителю одновременно с компьютером включить воображение и почувствовать заклинательную силу слова «весть». Ощутить, что в мониторе, кроме современной технологической начинки, есть нечто иное, «спрятанное» – благая Архангельская весть, факел, набат, корабельные сигнальные флажки, ручной набор петровских «Ведомостей», бегущая новостная строка. Так и «Набат» Петра Оссовского часть осмысления современного коммуникационного поля», – рассказали в пресс-службе.

Выставка будет работать с 2 августа.