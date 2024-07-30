65-летний мужчина пропал в Палкинском районе
65-летний Леонид Юдин пропал в деревне Давыдова гора Палкинского района Псковской области, сообщает региональный поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».
С 20 июля местонахождение мужчины неизвестно.
Особые приметы: носит усы и бороду.
Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, седые волосы.
Был одет в куртку-бушлат камуфляжного цвета, синие джинсы и тапки.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении мужчины, просят позвонить по телефонам 112 или 8-800-700-54-52.
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