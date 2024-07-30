65-летний мужчина пропал в Палкинском районе

16:53, 30 июля 2024, ПАИ

65-летний Леонид Юдин пропал в деревне Давыдова гора Палкинского района Псковской области, сообщает региональный поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

С 20 июля местонахождение мужчины неизвестно.

Особые приметы: носит усы и бороду.

Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, седые волосы.

Был одет в куртку-бушлат камуфляжного цвета, синие джинсы и тапки.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении мужчины, просят позвонить по телефонам 112 или 8-800-700-54-52.