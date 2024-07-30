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Общество

Псковский МФЦ расширяет спектр оказываемых услуг

Более 200 тысяч обращений граждан поступило в Многофункциональный центр Псковской области за первые шесть месяцев текущего года, сообщила руководитель государственного учреждения Ольга Степанова на встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым сегодня, 30 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Псковский МФЦ расширяет спектр оказываемых услуг. Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Ольга Степанова отметила, что наиболее часто граждане обращаются за услугами федеральных органов исполнительной власти. На них приходится 77 % всех обращений. В основном люди хотят оформить государственную регистрацию прав на недвижимость, провести кадастровый учёт или получить сведения из Единого государственного реестра недвижимости. Также популярны услуги регионального Управления МВД, Социального фонда РФ и комитета по социальной защите Псковской области.

Одним из новых направлений работы МФЦ в Псковской области является помощь жителям региона в участии в программе социальной догазификации, инициированной президентом России. Сотрудники филиалов предоставляют консультации по вопросам подключения к природному газу, помогают с подачей заявлений и направляют документы в «Газпром», после чего передают ответ заявителю.

Кроме того, с этого года МФЦ участвует в пилотном проекте «Госключ», который позволяет гражданам быстро создать усиленную квалифицированную электронную подпись. По словам руководителя регионального МФЦ, эту услугу можно получить бесплатно во всех отделениях Многофункционального центра области, тогда как раньше она предоставлялась только на платной основе в специализированных организациях.

Говоря о дополнительных сервисах, Ольга Степанова рассказала о еженедельной выездной работе специалистов МФЦ в территориально обособленных структурных подразделениях в муниципалитетах Псковской области.

Кроме того, реализуется адресный подход к предоставлению услуг гражданам некоторых льготных категорий. Так, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды 1-й и 2-й групп, семьи, имеющие детей-инвалидов, граждане старше 80 лет и другие могут воспользоваться сервисами МФЦ на дому. Ольга Степанова обратила внимание, что эта услуга пользуется спросом у населения. За полгода специалисты совершили порядка 460 выездов, в то время как за весь прошлый год специалисты МФЦ выезжали к таким клиентам 700 раз.

На площадках МФЦ в рамках цифровизации созданы сектора пользовательского сопровождения, где граждане с помощью специалистов центра могут самостоятельно запросить ту или иную услугу, а также бесплатно распечатать полученный электронный документ, заверенный печатью МФЦ.

«Многофункциональный центр является крупным фронт-офисом взаимодействия граждан с государством, предоставляющим свыше 200 услуг и функций. Сегодня офисы МФЦ открыты во всех 24 муниципальных образованиях региона. Сами жители региона стимулируют нас к развитию, они обращаются в МФЦ, и это способствует тому, что на площадке появляются новые услуги», — отметила руководитель учреждения. Например, сейчас центр планирует реализовывать услуги муниципальных органов власти. Сейчас сотрудники МФЦ занимаются приведением всех нормативов в соответствие к типовым регламентам, чтобы в ближайшее время перевести большую часть муниципальных сервисов в электронный вид.

В свою очередь губернатор Михаил Ведерников отметил, что МФЦ области показывает достаточно высокий уровень работы: «Из 2,5 тысячи отзывов в интернете большинство – положительные. И в целом оценка в 4,4 балла для работы организации, которая оказывает такой широкий комплекс услуг, достаточно высокая».

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