Изменился номер телефона Псковского кремля

20:44, 30 июля 2024, ПАИ

Изменился номер телефона отдела «Псковский кремль». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Теперь можно связаться с сотрудниками по номеру (8 8112) 33-10-65.

«По нему вы можете узнать интересующую вас информацию и записаться на экскурсии по следующим объектам: Ансамбль Псковского кремля; Приказная палата; Плоская башня; Покровская башня; Музейный комплекс «Варлаамовский угол» (Варлаамовская и Высокая башни)», – отметили сотрудники музея.