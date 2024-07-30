Изменился номер телефона Псковского кремля
Изменился номер телефона отдела «Псковский кремль». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
Теперь можно связаться с сотрудниками по номеру (8 8112) 33-10-65.
«По нему вы можете узнать интересующую вас информацию и записаться на экскурсии по следующим объектам: Ансамбль Псковского кремля; Приказная палата; Плоская башня; Покровская башня; Музейный комплекс «Варлаамовский угол» (Варлаамовская и Высокая башни)», – отметили сотрудники музея.
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