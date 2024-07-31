В шести районах Псковской области распространена сорная повилика

16:49, 31 июля 2024, ПАИ

В шести районах Псковской области распространено карантинное сорное растение повилика, рассказала заместитель начальника отдела государственного надзора в области карантина растений, семенного надзора, качества и безопасности зерна Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Татьяна Никулина в ходе пресс-конференции сегодня, 31 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

Это растение выявлено в Островском, Пушкиногорском, Великолукском, Себежском, Куньинском и Невельском районах. Наибольшее количество зон находится в Островском районе – 450 гектаров из почти 776 гектаров, установленных на территории области. При этом за последние два года новые очаги выявлялись на юге области – в Великолукском, Себежском и Невельском районах. «Основной путь заноса данного карантинного сорного растения на территорию личных подсобных хозяйств – использование некачественного семенного материала», – пояснила Татьяна Никулина.