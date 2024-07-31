Три карантинные зоны из-за заболевания кукурузы пятнистостью листьев установлены в Псковской области

17:48, 31 июля 2024, ПАИ

Три карантинные фитосанитарные зоны по заболеванию пятнистостью листьев кукурузы установлены в Псковской области, рассказала заместитель начальника отдела государственного надзора в области карантина растений, семенного надзора, качества и безопасности зерна Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Татьяна Никулина в ходе пресс-конференции сегодня, 31 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

Впервые это грибное заболевание было зафиксировано в 2022 году на посевах кукурузы в Псковском (на площади 380 гектаров) и Дновском (на площади 285 гектаров) районах. В 2023 году был выявлен один очаг этого заболевания на территории Псковского района (на площади 110 гектаров). Одной из причин появления этого заболевания на территории области явилось использование семенного материала, ввезённого из других регионов России.

«Все эти посевы были сделаны ввезёнными семенами. В этом году мы проверили весь ввезённый посевной материал кукурузы, выявлений не было. Надеемся, что в этом году не будут выявлены новые зоны», – подчеркнула Татьяна Никулина.