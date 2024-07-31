Псковская прокуратура через суд добивается взыскания 720 тысяч рублей с дроппера

19:13, 31 июля 2024, ПАИ

Исковое заявление о дистанционных мошенниках направлено в суд прокуратурой Пскова, сообщили ПАИ в ведомстве.

72-летняя псковичка перевела 720 тысяч рублей на счёт, указанный мошенниками. По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Кроме того, был установлен владелец банковского счёта, на который потерпевшая перевела денежные средства. Им оказался житель Республики Татарстан. Лицо, которое предоставило мошенникам свою банковскую карту для дальнейшего вывода средств, называют дроппером.

С целью защиты прав пенсионерки прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании суммы. В настоящее время иск находится на рассмотрении в суде.