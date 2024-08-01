Три пожара произошло в Псковской области за сутки
Три пожара ликвидировали пожарные подразделения по Псковской области за сутки, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
31 июля в 15:21 в пятиэтажном многоквартирном жилом доме на улице Стахановской в Пскове в подвале сгорел мусор. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём.
В 20:19 в деревне Яблонец Псковского района сгорела хозяйственная постройка. Предположительно возгорание произошло из-за аварийного режима работы электросети внутри хозпостройки. От огня спасена баня.
А также 1 августа в 3:59 в деревне Тепляково Псковского района сгорела хозяйственная постройка. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём.
Уголовное дело возбуждено против псковского адвоката за приобщение к делу поддельных документов