Чемпионат Пскова по футболу 8x8 пройдёт в конце августа

17:10, 01 августа 2024, ПАИ

Чемпионат Пскова по футболу 8x8 среди любительских команд пройдёт в конце августа, сообщили ПАИ в Федерации футбола Пскова.

Соревнования станут отборочным этапом на чемпионат Псковской области по футболу 8x8. Принять участие в региональном этапе смогут победитель и призёры городского чемпионата. Проведение финального этапа чемпионата Псковской области по футболу 8x8 запланировано на сентябрь – октябрь. Победитель областных состязаний представит регион на чемпионате России по футболу 8x8 в Сочи с 31 октября по 7 ноября.

Напомним, что победителем чемпионата Псковской области по футболу 8x8 в прошлом году стала команда ФК «Псков», в составе которой играли футболисты бывшей главной команды города «Псков-2000».

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