Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Чемпионат Пскова по футболу 8x8 пройдёт в конце августа

Чемпионат Пскова по футболу 8x8 среди любительских команд пройдёт в конце августа, сообщили ПАИ в Федерации футбола Пскова.

Чемпионат Пскова по футболу 8x8 пройдёт в конце августа. Фото: Федерация футбола Псковской области

Соревнования станут отборочным этапом на чемпионат Псковской области по футболу 8x8. Принять участие в региональном этапе смогут победитель и призёры городского чемпионата. Проведение финального этапа чемпионата Псковской области по футболу 8x8 запланировано на сентябрь – октябрь. Победитель областных состязаний представит регион на чемпионате России по футболу 8x8 в Сочи с 31 октября по 7 ноября.

Напомним, что победителем чемпионата Псковской области по футболу 8x8 в прошлом году стала команда ФК «Псков», в составе которой играли футболисты бывшей главной команды города «Псков-2000».

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












01 августа 2024

Чемпионат Пскова по футболу 8x8 пройдёт в конце августа
01 августа 2024

Великолукский студент победил на чемпионате России по велоспорту в горной гонке
01 августа 2024

Псковский футболист Александр Коренблюм стал игроком команды «Луки-Энергия»
01 августа 2024

Праздник футбола и эмоции: дерби Псковской области
31 июля 2024

Стартовал матч Кубка России по футболу между «Псковом» и «Луки-Энергией»
31 июля 2024

Пскович сыграет в Кубке России по футболу за чемпиона Медиалиги
31 июля 2024

Спортсмен Псковской области стал серебряным призёром чемпионата России по спорту лиц с ПОДА
31 июля 2024

Великолучанки стали победителями Кубка России по стрельбе из лука

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...