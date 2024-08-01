Почти 600 млн рублей направят на капремонт школ в Псковской области в этом году

18:20, 01 августа 2024, ПАИ

Почти 600 миллионов рублей направят власти на ремонт школ в Псковской области в этом году. Работы пройдут в рамках программы «Модернизация школьных систем образования». Ход ремонта и дальнейшие планы обсудил глава региона Михаил Ведерников на рабочей встрече с председателем областного комитета по образованию Андреем Ермаковым. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В настоящее время по программе проходит капремонт шести учебных учреждений: двух школ в Пскове, школ в Плюссе, Пустошке, Пушкинских Горах, а также в Яммской школе Гдовского района, где подрядчик готовится выйти на объект. Её ремонт планируется закончить до конца года. По всем остальным школам работы окончат к учебному году.

На сэкономленные от торгов средства регион планирует отремонтировать ещё два учреждения образования – это школа в Дедовичах и Добычинская школа в Палкинском районе. Андрей Ермаков отметил, что работы там продлятся и после завершения летнего периода, но не будут влиять на ход учебного процесса.

Кроме того, была подготовлена заявка в Министерство просвещения РФ на 45 объектов. Общая стоимость составила три миллиарда рублей. Она рассчитана на ближайшие три года. В их числе не только школы, но и дошкольные учреждения, а также колледжи.

отметим, что задать интересующие вопросы можно в личных сообщениях официального паблика комитета по образованию Псковской области в социальной сети «ВКонтакте».