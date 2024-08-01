Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Почти 600 млн рублей направят на капремонт школ в Псковской области в этом году

Почти 600 миллионов рублей направят власти на ремонт школ в Псковской области в этом году. Работы пройдут в рамках программы «Модернизация школьных систем образования». Ход ремонта и дальнейшие планы обсудил глава региона Михаил Ведерников на рабочей встрече с председателем областного комитета по образованию Андреем Ермаковым. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

В настоящее время по программе проходит капремонт шести учебных учреждений: двух школ в Пскове, школ в Плюссе, Пустошке, Пушкинских Горах, а также в Яммской школе Гдовского района, где подрядчик готовится выйти на объект. Её ремонт планируется закончить до конца года. По всем остальным школам работы окончат к учебному году.

На сэкономленные от торгов средства регион планирует отремонтировать ещё два учреждения образования – это школа в Дедовичах и Добычинская школа в Палкинском районе. Андрей Ермаков отметил, что работы там продлятся и после завершения летнего периода, но не будут влиять на ход учебного процесса.

Кроме того, была подготовлена заявка в Министерство просвещения РФ на 45 объектов. Общая стоимость составила три миллиарда рублей. Она рассчитана на ближайшие три года. В их числе не только школы, но и дошкольные учреждения, а также колледжи.

отметим, что задать интересующие вопросы можно в личных сообщениях официального паблика комитета по образованию Псковской области в социальной сети «ВКонтакте».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












01 августа 2024

В Пскове росгвардейцы почтили память воинов, погибших в Первой мировой войне
01 августа 2024

Псковский цирк вошёл в тройку лучших цирковых коллективов России
01 августа 2024

Почти 600 млн рублей направят на капремонт школ в Псковской области в этом году
01 августа 2024

Более 16 км гравийки привели к нормативу по дорожному нацпроекту в Печорском муниципальном округе
01 августа 2024

Ремонт Дома культуры в деревне Гоголево Локнянского района завершён
01 августа 2024

Встреча с ветеранами ВДВ проходит в филиале фонда «Защитники Отечества» в Пскове
01 августа 2024

Роскачество назвало марки поддельного мёда
01 августа 2024

Супруги Жандаровы из Гдовского района отмечают бриллиантовую свадьбу

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...