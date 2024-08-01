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Общество

Более 16 км гравийки привели к нормативу по дорожному нацпроекту в Печорском муниципальном округе

В Печорском муниципальном округе по президентскому национальному проекту «Безопасные качественные дороги» специалисты привели к нормативу более 16 километров гравийной дороги Печоры – Качаново – Пыталово – Вышгородок. Объект прошел официальную приемку и уже введен в эксплуатацию. Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Более 16 км гравийки привели к нормативу по дорожному нацпроекту в Печорском муниципальном округе. Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству

Работы велись на двух участках, которые обеспечивают проезд местных жителей к ряду населенных пунктов, и выезд на федеральную трассу А-212. Дорога также обеспечивает сообщение грузового и пассажирского транспорта между Печорским и Пыталовским муниципальными округами.

В ходе ремонта специалисты восстановили профиль дороги, выполнили устройство покрытия из щебеночно-песчаной смеси на проезжей части дороги и съездах, отремонтировали водопропускные трубы и укрепили обочины. Также привели в нормативное состояние существующие остановочные и посадочные площадки в населенных пунктах Высокий Мост и Юшково.

На эти цели было выделено порядка 105 млн рублей из федерального бюджета. Работы выполнила подрядная организация ООО «Дорстройсервис» по контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор».

Отметим, что параллельно завершаются работы и на 14-километровом участке этой трассы, проходящем через Вышгородок и Пыталово. Благодаря дорожному нацпроекту в этом году к нормативу будет приведено более 30 километров автодороги.

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