Абитуриенты ПсковГУ по ряду направлений могут получить дополнительную бесплатную профподготовку

13:03, 02 августа 2024, ПАИ

Абитуриенты Псковского государственного университета, поступающие на бюджетные места по педагогическим профилям и направлениям Передовой инженерной школы гибридных технологий в станкостроении Союзного государства (ПИШ), могут бесплатно пройти дополнительную профессиональную переподготовку. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Благодаря этому будущие студенты могут получить после завершения обучения два диплома государственного образца – по основной специальности и по направлению, которое абитуриент выбрал как альтернативу бюджетному.

В частности, поступая на бюджетные места по направлениям ПИШ Союзного государства «Электроэнергетика и электротехника», «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств», «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», абитуриент сможет выбрать дополнительно обучение по одной из восьми программ. Это «Анализ данных на языке Python», «Разработка баз данных SQL», «Финансовый менеджмент и бизнес-аналитика», «Управление проектами», «Специалист по физической культуре и спорту. Тренер», «Прикладная психология», «Логопедия» и «Государственное и муниципальное управление: современные технологии».

При выборе педагогических направлений по программам «Технология и Дополнительное образование (техническое и художественно-эстетическое творчество)», «Физика и Робототехника», «Математика и Информатика», «Биология и Химия», «Иностранный язык и Иностранный язык» (немецкий/английский языки) будущие студенты смогут также получить диплом по одной из девяти программ дополнительной профпереподготовки. Это «Финансовый менеджмент и бизнес-аналитика», «Банковское дело», «Юрист в органах государственной власти и местного самоуправления», «Специалист по организационному и документационному обеспечению управления организацией», «Управление проектами», «Специалист по физической культуре и спорту. Тренер», «Прикладная психология», «Логопедия» и «Государственное и муниципальное управление: современные технологии».

Подать документы об образовании в вуз нужно до 12:00 3 августа. Приемная комиссия находится по адресу площадь Ленина, 2. Также можно обратиться по номеру: 8 (8112) 201-695.