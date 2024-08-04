Набор в «Школу фермера» объявлен в Псковской области

09:25, 04 августа 2024, ПАИ

Набор в «Школу фермера» объявлен в Псковской области, сообщил в своём Telegram-канале глава региона Михаил Ведерников.

Школа – это проект для тех, кто хочет реализовать свой аграрный бизнес. Участие в нём бесплатное. Организатором выступает правительство Псковской области, Великолукская государственная сельскохозяйственная академия и Россельхозбанк.

Благодаря проекту можно будет узнать новые методы ведения своего дела, а также как создать региональный бренд. В школе научат современным технологиям возделывания и переработки растительной продукции, новым подходам в животноводстве, основам ветеринарии. Кроме того, в рамках программы пройдут практические занятия на производстве.

Приём заявок на обучение закончится 30 августа. Подать их могут как действующие фермеры, так и начинающие и те, кто только хочет открыть своё дело. Занятия начнутся 17 сентября. Их продолжительность составит 2,5 месяца.

По необходимым документам получить консультацию можно в ВГСХА. Е-mail: cdo@vgsa.ru. Телефон +78115373179.