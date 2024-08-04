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Михаил Ведерников поблагодарил железнодорожников за готовность трудиться на благо Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников российских железных дорог с профессиональным праздником – Днём железнодорожника, который ежегодно празднуется в первое воскресенье августа, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Фото: ПАИ

«Мы гордимся историей и традициями железнодорожной отрасли, которая всегда имела особое значение для России. Развитие сети железных дорог дало толчок для экономического прогресса, позволило развивать удаленные регионы и включить их в единое экономическое пространство страны», – отметил он.

Михаил Ведерников также заметил, что для Псковской области железные дороги тоже стали важным этапом. Целый ряд населённых пунктов рос и развивался благодаря железнодорожным узлам и станциям: Новосокольники, Струги Красные, Бежаницы, Дно, а сегодня в регионе почти пять тысяч человек трудятся на железной дороге. Это машинисты, проводники, инженеры, диспетчеры, ремонтники. Каждый вносит свой профессиональный вклад в развитие железнодорожной отрасли, заботится о безопасности и комфорте пассажиров.

«Вы помогаете стать ближе людям из самых удалённых уголков нашей страны, обеспечиваете стабильную работу промышленных предприятий, отраслей и в целом социально-экономическое развитие региона. Только за шесть месяцев 2024 года в Псковской области железнодорожным транспортом было перевезено более 1 миллиона пассажиров, погрузка по региону составила более 220 тысяч тонн грузов», – подчеркнул глава региона.

Губернатор также поблагодарил работников железнодорожной отрасли за ответственное отношение к работе, преданность профессии, за готовность трудиться и добиваться необходимых результатов на благо Псковской области и России.

«Выражаю признательность ветеранам отрасли. Ваши славные трудовые традиции сегодня продолжает молодое поколение железнодорожников, для которых вы остаётесь ярким примером. Желаю вам успехов, удачи, терпения и упорства в достижении новых профессиональных высот!» – заключил он.

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