Водоснабжение будет отсутствовать в Печорах 5 августа

16:15, 04 августа 2024, ПАИ

Водоснабжение будет отсутствовать в Печорах 5 августа с 9:00 до 18:00. Об этом сообщает газета «Печорская правда» со ссылкой на администрацию Печорского муниципального округа.

Отключение связано с выполнением работ по строительству сетей водоснабжения в городе, в рамках которых будет проведено переподключение к новой водопроводной сети.

«Приносим извинения за доставленные неудобства. Просим сделать запасы воды», – говорится в сообщении администрации.