Водоснабжение будет отсутствовать в Печорах 5 августа
Водоснабжение будет отсутствовать в Печорах 5 августа с 9:00 до 18:00. Об этом сообщает газета «Печорская правда» со ссылкой на администрацию Печорского муниципального округа.
Отключение связано с выполнением работ по строительству сетей водоснабжения в городе, в рамках которых будет проведено переподключение к новой водопроводной сети.
«Приносим извинения за доставленные неудобства. Просим сделать запасы воды», – говорится в сообщении администрации.
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