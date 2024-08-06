Четыре пожара произошло в Псковской области за выходные

09:46, 05 августа 2024, ПАИ

Четыре пожара ликвидировали пожарные подразделения по Псковской области за прошедшие выходные, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

3 августа в 15:58 в деревне Касьяново Великолукского района сгорело бесхозное строение. Предположительно, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.

В 19:29 на улице Октябрьской в Новосокольниках сгорела хозпостройка. Предполагаемая причина пожара та же – неосторожное обращение с огнем.

А также 4 августа в 20:30 на улице Невского в Дедовичах в бане полностью сгорела кровля. Предположительной причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети в хозяйственной постройке. Пожарные спасли баню от огня.

Кроме того, 5 августа в 3:23 на улице Дальней в Великих Луках в ангаре огонь повредил кровлю и стену. Предположительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки. Пожарные спасли ангар.