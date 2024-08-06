Более 17 млн рублей направят в Псковской области на поддержку малоимущих беременных женщин и кормящих матерей

15:12, 05 августа 2024, ПАИ

Новая мера соцподдержки для малоимущих беременных женщин и кормящих матерей, чей средний доход не превышает прожиточный минимум, установлена в Псковской области губернатором Михаилом Ведерниковым. Это ежемесячная выплата, уточнили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Выплата тысяча рублей ежемесячно предназначена для малоимущих беременных женщин со сроком беременности не менее 12 недель и до родов. Кроме того, малоимущие кормящие мамы от рождения ребёнка до достижения им возраста шести месяцев смогут получать 1,5 тысячи рублей каждый месяц. На эти цели в бюджете предусмотрено 17 млн рублей.

Для получения выплаты нужно обратиться в территориальный отдел Пскова или Великих Лук комитета по соцзащите Псковской области, в МФЦ или в уполномоченное комитетом учреждение. Туда надо принести заявление и заключение врача о необходимости обеспечения полноценным питанием с печатью медорганизации.